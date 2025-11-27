Tedavi Edilen Yavru Ayı Doğal Ortamına Kavuşacak

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunup, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilen yavru ayının tedavisi tamamlandı. Elma, armut, havuç, hurma gibi meyvelerle beslenen ve sağlık durumu iyi olan yavru ayı doğal hayatına bırakılacak.

Sarıkamış'a bağlı Bozat köyü yakınlarında yol kenarında bitkin halde uyuyan ayıyı gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayıyı uyutarak Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. 8 ya da 9 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayı, özel bir bölümde bakıma alındı. Tedavisi süren yavru ayı, bir taraftan da elma, armut, havuç, hurma gibi meyvelerle beslendi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden yavru ayı bir süre sonra doğal ortamına bırakılacak.

'GENEL DURUMU İYİ'

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Burak Büyükbaki, ayının merkeze getirildiğinde 30 kilogram ağırlığında olduğunu ve yumuşak doku zedelenmesine bağlı arka ayaklarda güç ve fonksiyon kaybı tespit edildiğini söyledi. Radyoloji muayenesinde herhangi bir ortopedik hasarın bulunmadığını belirten Büyükbaki, "Ne kadar süre bulunduğu bölgede kaldığı bilinmediğinden, bir vücut kondisyon düşüklüğü vardı. Buna bağlı olarak hareketlerde sıkıntı, kondisyonda koordinasyon bozukluğu gibi bulgular vardı. Ciddi bir açık yaralanması yoktu, sadece kas zedelenmesi vardı. Getirildiği günden itibaren hayvana yoğun şekilde haftalık medikal tedavi uygulandı. Bir haftanın ardından medikal tedaviyi kestik, rehabilitasyona aldık. Şu an bakım beslemesi devam ediyor. Genel durumu gayet iyi, tamamen sağlığına kavuştu diyebiliriz" diye konuştu.

Büyükbaki, tedavi sürecinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli sürdürüldüğünü bildirdi. Elma, armut, havuç, hurma gibi meyveleri beslenmede kullandıklarını belirten Büyükbaki, "Diyetlerini oluşturup, günlük olarak veriyoruz. Gayet sağlıklı, gayet keyifli ama tabii ki her kapalı ortam yabani hayvanlar için esaret oluşturur. Ne kadar oluşturursa da o kadar keyfi yerinde diyebilirim. Doğaya döndükten sonra çok daha keyifli olacak" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,