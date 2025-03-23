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Tedavi Edilen Tilki Doğaya Bırakıldı

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Erzurum'da bir aracın çarptığı ve tedavi altına alınan yaralı tilki, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Tedavi edilen tilki doğaya bırakıldı

ERZURUM - Erzurum'da bir aracın çarptığı ve tedavi altına alınan tilki doğal hayatına geri bırakıldı.

Erzurum'u Pasinler ilçesine bağlayan kara yolunda birkaç gün önce bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen tilki, burada veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

4 gün süre boyunca tedavisi ve bakımı yapılan tilki sağlığına kavuştu. Tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tedavi Edilen Tilki Doğaya Bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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