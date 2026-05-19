Pişmaniye ve Bulut çifti ilk kez yuva yaptı

KOCAELİ'de, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen 'Pişmaniye' ve 'Bulut' isimli leylek çifti, bu yıl ilk kez yuva kurup yumurtladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda göç yorgunu, travma yaşamış ve yaralanan leyleklerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sürüyor. Kanat ve eklem yaralanmaları nedeniyle uçma yetisini kaybeden iki leylek, uygulanan cerrahi müdahale, beslenme desteği ve fizik tedavi sonrası yaşamlarını merkez içindeki 'Düşkün Leylekler Evi'nde' sürdürüyor. 'Pişmaniye' ve 'Bulut' adı verilen leylekler, bu yıl ilk kez yuva kurup yumurtladı. Yetkililer, gelişmenin rehabilitasyon çalışmalarının başarısını ortaya koyduğunu belirtti.

HABER: Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
