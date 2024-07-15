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TED Üniversitesi'nden 914 öğrenci mezun oldu

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TED Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde 849 lisans ve 65 lisansüstü öğrenci mezun oldu.

TED Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

TED Ankara Koleji ATA Sahne'de aynı gün gerçekleştirilen 3 ayrı mezuniyet törenine, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kartal Usluel, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Fas Büyükelçi Müsteşarı Samira El Abdaoui, Pakistan Büyükelçiliği Konsolosları Adeel Ahmed ve Zunaira Latif, TED Yükseköğrenim Vakfı Üyeleri, TED Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Batuhan Önder katıldı. TED Üniversitesi'nden 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 849 lisans, 65 lisansüstü öğrenci mezun oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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