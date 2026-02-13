Haberler

TEDÜ'de 'Mahalle-Üniversite İş Birliği Çalıştayı' gerçekleştirildi

TED Üniversitesi, yerel topluluklarla etkileşimi güçlendirmek ve somut projeler yaratmak amacıyla 'Mahalle-Üniversite İş Birliği Çalıştayı' düzenledi. Programda, muhtarlar ve akademisyenler bir araya gelerek eğitim, kültür-sanat ve sosyal destek gibi çeşitli alanlarda yüzlerce öneri oluşturdu.

TED Üniversitesi, üniversite-kent etkileşimini güçlendirmek ve toplumsal katkı çalışmalarını yerel ölçekte somut ve sürdürülebilir projelere dönüştürmek amacıyla 'Mahalle–Üniversite İş Birliği Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda muhtarın yer aldığı programda, üniversitenin bilgi birikimi ile mahallelerin sahadaki deneyimi aynı zeminde buluştu. Eğitim, sosyal destek, kültür-sanat, spor, gençlik çalışmaları ve yerel dayanışma gibi farklı temalarda yüzlerce somut öneri geliştirildi. Çalıştay kapsamında TED Üniversitesi'nin toplumsal katkı vizyonu ve iyi uygulama örnekleri paylaşılırken, muhtarlar mahallelerinde karşılaştıkları öncelikli ihtiyaç alanlarını ve çözüm önerilerini doğrudan aktarma fırsatı buldu.

PROJE TEMELLİ UYGULAMA HEDEFİ

Katılımcı ve çözüm odaklı yöntemle yürütülen çalıştayda ortaya çıkan fikirlerin, önümüzdeki dönemde muhtarların öncülüğünde ve TED Üniversitesi'nin akademik desteğiyle proje temelli uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu iş birliği modeliyle, üniversitenin araştırma ve uzmanlık kapasitesi ile mahallelerin yerel ihtiyaç bilgisi bir araya getirilerek ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratacak çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

TOPLUMSAL KATKIDA KURUMSAL YAKLAŞIM

TED Üniversitesi, toplumsal katkıyı yalnızca akademik bir faaliyet alanı olarak değil; yerel paydaşlarla birlikte tasarlanan, birlikte uygulanan ve birlikte üretilen bir süreç olarak ele almaktadır. Mahalle-Üniversite İş Birliği Çalıştayı, üniversite-mahalle etkileşimini kurumsal bir zemine taşıyan ve yerel ölçekte somut değer üretmeyi amaçlayan önemli bir başlangıç adımı olarak kayda geçmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
