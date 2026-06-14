Haberler

Türk Eczacılar Birliği'nden Berhan Şimşek'e Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eczacılar Birliği, CHP'li Berhan Şimşek'in Özgür Özel'e yönelik eczacılık mesleğini hedef alan ifadelerini kınadı. Açıklamada, mesleğin siyasi tartışmalara malzeme yapılamayacağı vurgulandı.

(ANKARA) - Türk Eczacılar Birliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e, eczacılık mesleği üzerinden yönelttiği ifadelere ilişkin kınama metni yayımladı. Metinde, " Eczacılık mesleği günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, "Biz, CHP' de siyaset yaparken Özgür Özel Manisa'da eczanesinde eczane kalfası olarak reçete yazmaya uğraşıyordu. Özgür Özel, Manisa'daki eczanesinde kalçadan iğne yaparken kaç iğne kırdı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek'in bu ifadelerine Türk Eczacılar Birliği'nden (TEB) tepki geldi. TEB'in açıklaması şöyle:

"12 Haziran 2026 tarihinde bir televizyon programında Berhan Şimşek'in, Sayın Eczacı Özgür Özel'e yönelik eczacılık üzerinden kurmuş olduğu cümleler, meslek camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Eczacılık mesleği, bilim ve etiği merkezine alan, kadim bir halk sağlığı hizmetidir. Günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz, buna müsaade etmeyiz. Ayrıca kullanılan ifadeler eczanelerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı da küçük düşürmeyi hedefleyen aciz cümlelerdir. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz."

Kaynak: ANKA
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız

Maç sonu öyle böyle sallamadı! Neler dedi neler
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor