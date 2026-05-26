Türkiye Diyanet Vakfı ve STK'ler Çad'da Kurban Bayramı'nda 200 binden fazla hisse dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları, Çad'da 200 binden fazla kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalara başladı. Vekaletle kurban kesimi ve dağıtımı, mülteci kampları ve Çad Gölü bölgesi başta olmak üzere gerçekleştirilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve sivil toplum kuruluşları (STK), Afrika ülkesi Çad'da 200 binden fazla kurban hissesini ihtiyacı olanlara ulaştıracak.

TDV başta olmak üzere Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları, Çad'da vekaletle kurban kesimi ve dağıtımı için çalışmalara başladı.

Encemine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Faruk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban organizasyonunun bu yıl yoğun bir şekilde başladığını dile getirdi.

Çelik, "Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarımızın Çad'da, şimdiye kadar tespit ettiğimiz, 200 binin üzerinde hissemiz bulunuyor ama yeni hisseler de gelmeye devam ediyor." dedi.

TDV olarak kurban hisselerini, Sudan sınırındaki mülteci kampları ile Nijerya sınırındaki Çad Gölü bölgesi başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Çelik, "Çad'da vekaletle kurban kesimi için bulunan bütün dernekler ile iletişim halindeyiz. Milletimizin emaneti olan kurbanların, dini kurallara uygun, şartlara uygun kesimi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Halkın kurban organizasyonlarına bu kadar teveccüh göstermesinin, burada kurban kesen bütün derneklerin üstüne de sorumluluk yüklediğine işaret eden Çelik, denetim ve ibadetin sağlıklı bir şekilde yapılması için vakıf ve derneklerle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Çelik, "Afrika'nın ortasında bulunan Çad'da, denize sınır olmaması nedeniyle hayat pahalılığı var. Kurbanların kesilmesi, ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız ve ekonominin hareketlenmesine katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak
