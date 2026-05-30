Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin aileye kurban eti dağıttı

Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi bin aileye kurban eti dağıttı. Dağıtım üç ayrı semtte gerçekleşti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde üç ayrı semtte ihtiyaç sahibi bin aileye kurban eti dağıttı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan kurban etlerinin Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin aileye dağıtıldığını belirten Kerim, dağıtımların Kerkük kentinin Musalla, Gavurbağı ve Esra Mafkudin semtinde gerçekleştiğini aktardı.

Kerim, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi desteğini esirgemeyen Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür etti.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Derya Kaleli de TDV'nin desteğiyle Kerkük'te kurban eti dağıtmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Kaleli, Kerkük'teki yetim, dul ve düşük gelirli aileleri unutmadığı için Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkürlerini sundu.

Kurban eti alan Kerküklü İsmail Kevser, çok mutlu olduğunu, Türkiye Diyanet Vakfı sayesinde bu bayramda ailesini sevindirdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
