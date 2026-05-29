Türkiye Diyanet Vakfı Uganda'da 51 bin 100 kurban hissesi dağıttı

Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'da 2026 Vekaletle Kurban Programı kapsamında 7 bin 300 kurbanlıkla 51 bin 100 hisseyi 100 bini aşkın aileye ulaştırdı. Ayrıca yetimhanelerdeki çocuklara hediyeler verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uganda'da "2026 Vekaletle Kurban Programı" kapsamında ihtiyaç sahiplerine 51 bin 100 kurban hissesi ulaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile düzenlenen faaliyet için ülkeye gelen TDV gönüllü ve görevlileri, kurban kesimleri ve dağıtımlarını 10 bölgede tamamladı.

TDV Uganda Vekaletle Kurban Programı sorumlusu Muhammed Recai Çamurlu, AA muhabirine, ilk gün başlanan vekaleten kurban kesimlerinin bayramın üçüncü günü sorunsuz olarak tamamlandığını söyledi.

Uganda için 7 bin olan kurbanlık sayısının devam eden bağışlarla 7 bin 300'e ulaştığını belirten Çamurlu, "Aziz milletimize vakfımıza göstermiş oldukları teveccüh ve güvenden ötürü teşekkür ederiz. Ülkedeki on farklı noktada toplam 51 bin 100 hisse, bölgelerde yaşayan 100 bini aşkın aileye sorunsuz şekilde ulaştırıldı. Program kapsamında, görevli ve gönüllülerimizle bölgelerdeki yetimhanelerde kalan çocuklara da çeşitli hediyeler verildi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
