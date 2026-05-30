TDV, Somali'de 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Somali'de 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV tarafından Mogadişu başta olmak üzere 10 şehirde toplam 59 bin 500 hisse kurban kesildi.

Kesimlerden elde edilen kurban etleri, başta kamplarda yaşayan aileler olmak üzere ülke genelindeki 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine dağıtıldı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin uzun yıllardır Somali'de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Kuraklık, yoksulluk ve iç göç nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ailelere ulaşmak için yoğun çaba gösterildiğini belirten Arslan, başkent Mogadişu başta olmak üzere farklı şehirlerde yürütülen çalışmaların büyük özveriyle tamamlandığını ifade etti.

Arslan, kurban dağıtımları sırasında vatandaşların sevinçlerine şahit olduklarını dile getirerek, hayırseverlerin emanetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ekiplerin sahada yoğun gayret gösterdiğini kaydetti.

TDV Somali Kurban Organizasyonu ekip sorumlusu Abdulkadir Sylka ise organizasyonun yüksek koordinasyon ve güçlü ekip ruhuyla başarıyla tamamlandığını aktardı.

Sylka, kesim öncesinde kurbanlıkların Türkiye'den gelen gönüllü veteriner hekimler tarafından sağlık ve uygunluk açısından kontrol edildiğini, gerekli işaretlemelerin ardından İslami usullere uygun şekilde kesime hazır hale getirildiğini söyledi.

TDV'nin Somali'de yürüttüğü gönüllü hizmetin kardeşlik ve dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu vurgulayan Sylka, "Türkiye ve Avrupa'dan gelen iyilik eli, bu yıl da Somali'de binlerce ihtiyaç sahibinin sofrasına umut oldu." dedi.

TDV yetkilileri, kurban emanetlerini vakfa teslim eden hayırseverlere teşekkür etti.