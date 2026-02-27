Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de ramazan yardımlarına devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımlarını sürdürdü.

TDV ekip sorumlusu Esen Ali Duman ve beraberindeki gönüllüler, bir okul bahçesinde düzenlenen programda ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Bağışçıların destekleriyle hazırlanan ve içerisinde un, pirinç, şeker, salça gibi gıda malzemelerinin yer aldığı koliler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımın yapıldığı okuldaki çocuklara ise kalem, balon ve şeker verildi.

Dağıtım programında konuşan ekip sorumlusu Esen Ali Duman, vakıf olarak sadece ramazan programları değil, bölgede kurban programları ve su kuyusu açma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince siz Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Afişlerimizde yazdığı gibi müminler her zaman kardeştir, biz de kardeşlerimizin her zaman mutlu olmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bizlere destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.