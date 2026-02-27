Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de ramazan yardımlarına devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de ramazan yardımlarına devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı ramazan dolayısıyla Sierra Leone'nin Freetown kentinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekip sorumlusu Esen Ali Duman, bağışçılara teşekkür ederek, Müslüman kardeşlerine destek olma gayretinde olduklarını vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımlarını sürdürdü.

TDV ekip sorumlusu Esen Ali Duman ve beraberindeki gönüllüler, bir okul bahçesinde düzenlenen programda ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Bağışçıların destekleriyle hazırlanan ve içerisinde un, pirinç, şeker, salça gibi gıda malzemelerinin yer aldığı koliler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımın yapıldığı okuldaki çocuklara ise kalem, balon ve şeker verildi.

Dağıtım programında konuşan ekip sorumlusu Esen Ali Duman, vakıf olarak sadece ramazan programları değil, bölgede kurban programları ve su kuyusu açma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince siz Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Afişlerimizde yazdığı gibi müminler her zaman kardeştir, biz de kardeşlerimizin her zaman mutlu olmasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bizlere destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Kıyamet alameti gibi!
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar

Trafikte cep yakan yeni dönem başladı! İşte kalem kalem tutarlar
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Kıyamet alameti gibi!
Alarmları kurun! Bugün büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu