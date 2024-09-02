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Şehit Astsubay Horoz'un Vasiyeti Gerçekleşti: Nijerya'da Su Kuyusu Açıldı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Nijerya'nın Adamawa eyaletinde su kuyusu açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla Yola'da gerçekleştirilen açılış törenine TDV yetkilileri ve bölge halkı katıldı. Horoz, şehit olmadan önce su kuyusu açılması için vasiyette bulunmuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı.

Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Açılış törenine, TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, bölge emiri, kanaat önderleri ve bölge halkı katıldı.

Müşavir Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini nedeniyle Yola'da su kuyusu açıldığını ve kuyunun binlerce kişinin duasına vesile olduğunu belirtti.

Ortaç, "Allah bizleri de şehitlerimizin yolundan ayırmasın ve bizlere, onların uğruna can verdikleri değerlere sahip çıkma gücü versin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehadete kavuşmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden." sözlerini sarf etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Astsubay Çavuş Nijerya Güncel Piyade abuja

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