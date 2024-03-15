TDV, Pakistan'ın Talagang kentinde iftar programı düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Pencap eyaletinin Talagang kentinde iftar verdi.

TDV, yerel kurumların da işbirliğiyle kentteki Sakhar Camisi'nin avlusunda 1000 kişilik iftar programı organize etti.

Akşam ezanının okunmasıyla Pakistanlılar, oruçlarını açtı.

Programa, Pakistan İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş ve TDV'nin Pakistan'da yardımları organize etmesi için görevlendirilen ekip de katıldı.