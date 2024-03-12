TDV, Pakistan'da 500 Kişilik İftar Programı Düzenledi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Karaçi şehrinde yerel kurumların işbirliğiyle 500 kişilik iftar programı düzenledi. TDV Pakistan ekibi sorumlusu Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 2 görevli de Pakistanlılarla birlikte oruçlarını açtı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazanın ilk gününde Pakistan'ın Karaçi şehrinde iftar programı düzenledi.
TDV, yerel kurumların işbirliğinde bir düğün salonunda 500 kişilik iftar programı organize etti.
Okunan ezanın ardından Pakistanlılar orucunu açtı.
TDV Pakistan ekibi sorumlusu Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 2 görevli de Pakistanlılarla oruçlarını açtı.