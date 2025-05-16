TDV Öğrencileri Keban Barajı'nı Ziyaret Etti
Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Yurtları'nda kalan öğrenciler, Keban ilçesini gezerek enerji üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Yurt Müdürü Erdal Köse, gezinin öğrencilerde mühendislik sistemleri hakkında farkındalık yarattığını belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Yükseköğrenim Yurtlarında kalan öğrenciler Keban ilçesini ziyaret etti.
Öğrenciler Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile Fırat Nehri ve Çırçır Şelalesinin bulunduğu bölgeyi gezdi.
TDV Elazığ Yurt Müdürü Erdal Köse, öğrencilerin enerji üretim sürecini yerinde gözlemleme imkanı bularak, suyun gücünün elektriğe dönüşümünü teknik açıdan yakından inceleme fırsatı elde ettiğini söyledi.
Gezinin, öğrencilerde enerji üretimi ve mühendislik sistemlerine dair farkındalık yarattığını belirten Köse, teorik bilgilerin pratikteki karşılığını görmelerine katkı sağladığını aktardı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel