Burkina Faso'da kurban kesimi için gönüllü veterinerler görevde

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso'da gönüllü veteriner hekimler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Veterinerler, kurbanlıkların sağlık kontrollerini yaparak uygun olmayanları eliyor.

Vakfın organizasyonuna katılan gönüllü veterinerler, kurbanlıkların sağlık durumunu kesim öncesinde ve sonrasında denetleyecek.

Veteriner hekim Abdullah Leblebicier, AA muhabirine, kurbanlıkların sağlık durumunu sahada gezerek titizlikle kontrol ettiklerini söyledi.

Burkina Faso'da 10 gündür alanda kurbanlık seçtiklerini belirten Leblebicier, "Yaklaşık 6 bin 100 hayvanı tarayıp, seçtik. Burada herkesin kurbanı emin ellerde. Kontrollerimiz sırasında bazı elemeleri yaptık. Yaşı tutmayan, boynuzunda sıkıntı olan, kondisyonu iyi olmayan bazı hayvanları eledik. Seçtiklerimizi de küpeleyerek tespitlerimizi yaptık." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
