Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da su kuyusu ve mescit açtı

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Bir Damla Bir Hayat' projesi kapsamında Nijerya'nın Makarato köyünde su kuyusu ve mescit açılışını gerçekleştirdi. 60 metre derinliğindeki su kuyusu, bölgedeki yaklaşık 30 bin kişinin temiz suya erişimini sağlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda yürütülen "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında Nijerya'da su kuyusu ve mescit açtı.

Başkent Abuja'ya yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Nasarawa eyaletine bağlı Makarato köyünde düzenlenen programla mescit ibadete, 60 metre derinliğe sahip su kuyusu hizmete açıldı.

Açılış törenine TDV görevlileri, yerel yetkililer ile köy sakinleri katıldı.

TDV yurt dışı temsilcisi İlyas Bulut, yaptığı açıklamada, TDV'nin Makarato köyü sakinleri için su kuyusu ve mescidin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bulut, bölgedeki yaklaşık 30 bin kişinin temiz içme suyuna erişimine katkı sağlayacak kuyunun, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

TDV tarafından aynı proje kapsamında inşa edilen mescidin 130 metrekare büyüklüğünde olduğunu kaydeden Bulut, mescidin bölge halkının ibadet ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal dayanışmaya da katkı sunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bulut, TDV'nin Afrika başta olmak üzere ihtiyaç duyulan coğrafyalarda insani yardım, eğitim ve dini hizmetlere yönelik projelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
title