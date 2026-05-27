Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Nijer'de kurbanlıkların kesimi ve dağıtımına başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'de kurbanlıkların kesimi ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Nijer'de hazırlıklar tamamlandı.

Yerel halkın da desteğiyle ülkenin farklı bölgelerinde temin edilen kurbanlıklar kesilerek paketlendi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Nijer'de 4 bin 250 büyükbaş hayvanın kesilerek yaklaşık 29 bin 750 hisse kurban etinin 160 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılması hedefleniyor.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan, AA muhabirine, 10 günden fazladır Türkiye Diyanet Vakfı olarak Nijer'de kurban organizasyonu çalışması yürüttüklerini söyledi.

Tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Milletimizin emanetlerini buradaki kardeşlerimize dağıtmak için geldik. Hali hazırda kesim işlemimiz başladı. Bir taraftan da dağıtımlara başladık. Şu anda burada yaklaşık 41 derece sıcaklık var ama ekiplerimiz Allah razı olsun, milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak için elinden geleni yapıyor. Nijer'de 41 bölgede, 41 kişilik ekibimizle bu şanlı operasyonu gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün ve yarın tüm kesimlerimizi tamamlamış olacağız. Buradaki kardeşlerimizle bayram sevincini birlikte paylaşacağız."