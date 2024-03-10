TDV Kenya'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yapıyor

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için Kenya'ya gelen TDV heyeti, programın ikinci gününde Kwale, Garissa ve Kajiado bölgeleri için yardım paketleri hazırladı.

İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz yer alan paketler, TDV yetkililerince ailelere teslim edildi.

Dağıtım öncesi alana gelen vatandaşlarla sohbet eden TDV yetkilisi Muhammed Recai Çamurlu, AA muhabirine, Kenya'nın 9 farklı bölgesinde 4 bin gıda yardımı kolisi dağıtımlarının sürdüğünü söyledi.

Çamurlu, bugün Kwale'de 400, Garissa'da 500 ve Kajiado 500 olmak üzere toplamda bin 400 paketin daha Müslüman ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

Çocuklara şeker ve balon da dağıttıklarını aktaran Çamurlu, "Hayırseverlerimizin yapmış olduğu yardımları buradaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Hayırsever milletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Çamurlu ayrıca, Kenya'daki faaliyetler kapsamında 10 bin kişilik iftar verileceğini, 8 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapılacağını ve 3 su kuyusu açılacağını sözlerine ekledi.