Türkiye Diyanet Vakfı heyeti Uganda'nın başkenti Kampala'da ziyaretlerde bulundu

"Vekaletle Kurban Programı" kapsamında Uganda'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, başkent Kampala'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kampala Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ramazan Pehlivanoğlu ile kente gelen görevli ve gönüllüler, ilk olarak Kampala Büyükelçiliğini ziyaret etti.

TDV heyeti, ziyarette organizasyon hakkında Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak'a bilgi verdi.

Heyeti makamında ağırlayan Ak, yaptığı konuşmada, Uganda'daki faaliyetlerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda daha yoğun olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının Uganda'da çok yoğun faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Ak, "Biz de elimizden geldiğince bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bağışçıların Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarına verdiği vekaletlerin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu da Uganda'nın 10 farklı noktasında vekaleten kurban kesileceğini ve dağıtım yapılacağını dile getirdi.

Heyet, daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yolları temsilciliklerini ziyaret etti.