Üye Girişi
Haberler
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?

TDV Genel Müdürü İzani Turan Edirne'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

TDV Genel Müdürü İzani Turan Edirne'de Ziyaretler Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Edirne'de Valilik ve Müftülük ziyaretlerinin yanı sıra ilçe vakıf şubelerinin faaliyetlerini değerlendirdiği istişare toplantısına katıldı. Ayrıca, hafızlık kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü (TDV) İzani Turan, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Turan, Edirne Müftülüğü Konferans Salonu'nda il ve ilçe vakıf şubelerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği istişare toplantısına katıldı.

Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Ercan Aksu ve Turan toplantıda vakfın faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Turan, Aksu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

Turan, Edirne'de yapımı devam eden Hafızlık Kur'an Kursu ve Dini İhtisas Merkezi inşaatındaki çalışmaları inceleyerek Aksu'dan bilgi aldı.

Hafızlık Kur'an Kursu inşaatının tamamlanmasına yönelik bağışta bulunan hayırsever Erdoğan Abalı ile bir araya gelen Turan, Abalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

Kaldırımda beklerken "yanlışlıkla" öldürüldü
img

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
img

Ünlü giyim firması çalışanları askere gidince fabrikayı kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Özüm'ün ablası cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.