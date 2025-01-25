TDV Genel Müdürü İzani Turan Edirne'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü (TDV) İzani Turan, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Turan, Edirne Müftülüğü Konferans Salonu'nda il ve ilçe vakıf şubelerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği istişare toplantısına katıldı.

Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Ercan Aksu ve Turan toplantıda vakfın faaliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Turan, Aksu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarı diledi.

Turan, Edirne'de yapımı devam eden Hafızlık Kur'an Kursu ve Dini İhtisas Merkezi inşaatındaki çalışmaları inceleyerek Aksu'dan bilgi aldı.

Hafızlık Kur'an Kursu inşaatının tamamlanmasına yönelik bağışta bulunan hayırsever Erdoğan Abalı ile bir araya gelen Turan, Abalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.