Etiyopyalı çocukların yüzü Türkiye Diyanet Vakfının yardımlarıyla gülüyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'nın Adama şehrinde yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara balon, dondurma ve nakdi destek dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'daki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'ya gelen gönüllüler, Oromia eyaletinin Adama şehrinin kırsal kesimlerindeki çalışmalarında çocukları da unutmuyor.

Şehrin kırsal kesimlerindeki yetim çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, hediye ettikleri balon, dondurma ve nakdi destekle çocukların yüzlerini güldürdü.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Osman Zeki Çakıroğlu, AA muhabirine, başkent Addis Ababa'dan 100 kilometre uzaktaki Adama şehrine yetim çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için geldiklerini söyledi.

Türkiye'deki yardımseverlerin yardımlarını her ay ihtiyaç sahibi aile ve yetimlere ulaştırdığını, bu kapsamda 100 yetime aylık nakdi destek sağladıklarını anlatan Çakıroğlu, "Ailelerle bir araya geldik, onlara ikramlarda bulunduk. Çok mutlu oldular. Biz de vatandaşlarımızın emanetlerini buraya ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Allah milletimizden razı olsun, bu yardımların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Rabb'im onların bu durumdan kurtulmasında bizleri, ülkemizi vesile etsin." dedi.

Kurbanları kesip ihtiyacı olanlara dağıtacaklarını dile getiren Çakıroğlu, "Onların sevinçlerine ortak olmaya çalıştık, onların da çok sevinmiş olduğunu görmek ülkemiz adına çok sevindirici, inşallah bu yardımların artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

TDV ekibinin yardım yaptığı Jemal Abdulkadir ise 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, "Geçen yıl eşimi kaybettim, Türkiye Diyanet Vakfından yetim aylığı alıyorum, bu ay da bayram öncesi ödeme yapıldığı için Türkiye'ye ve vakfa teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
