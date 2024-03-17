Üye Girişi
Haberler

TDV Diyanet Bursları Mezunları Kenya'da Buluştu

Güncelleme:

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Diyanet Bursları" kapsamında mezun olanlar Kenya'daki iftar programında bir araya geldi. TDV'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Kenyalı mezunlar Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönerek iş hayatına başladıklarını paylaştılar. Programa TDV heyeti ve diğer Türk temsilciler de katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Diyanet Bursları" kapsamında mezun olanlar Kenya'daki iftar programında buluştu.

Başkent Nairobi'deki bir restoranda TDV'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, "Diyanet Bursları" ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinde aldıkları eğitimin ardından ülkelerine dönerek iş hayatına başlayan Kenyalı mezunlar bir araya geldi.

Ramazan faaliyetleri kapsamında ülkede bulunan TDV heyetinin de yer aldığı programda, Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, Türkiye'deki eğitimleri sonrasında ülkelerinde farklı alanlarda çalışan mezunlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki bağların güçlenmesinde eğitimin önemine işaret eden İldeş, mezunlar sayesinde TDV'nin ülkenin farklı yerlerinde temsil edildiğini belirtti.

İldeş, ramazanın tüm İslam dünyasına huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt, THY yetkilileri, Türk iş insanları ve Müslüman komitelerin üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Kenya Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title