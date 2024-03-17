TDV Diyanet Bursları Mezunları Kenya'da Buluştu

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Diyanet Bursları" kapsamında mezun olanlar Kenya'daki iftar programında buluştu.

Başkent Nairobi'deki bir restoranda TDV'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, "Diyanet Bursları" ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinde aldıkları eğitimin ardından ülkelerine dönerek iş hayatına başlayan Kenyalı mezunlar bir araya geldi.

Ramazan faaliyetleri kapsamında ülkede bulunan TDV heyetinin de yer aldığı programda, Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, Türkiye'deki eğitimleri sonrasında ülkelerinde farklı alanlarda çalışan mezunlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki bağların güçlenmesinde eğitimin önemine işaret eden İldeş, mezunlar sayesinde TDV'nin ülkenin farklı yerlerinde temsil edildiğini belirtti.

İldeş, ramazanın tüm İslam dünyasına huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt, THY yetkilileri, Türk iş insanları ve Müslüman komitelerin üyeleri de yer aldı.