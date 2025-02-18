TDV'den köy okulundaki öğrencilerine giyim ve kırtasiye yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yozgat'ta köy okulu öğrencilerine bot, hediye çeki ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi, merkeze bağlı Bişek köyünde taşımalı eğitim veren Şehit Adem Kocadağ İlk ve Ortaokulu öğrencileri için yardım çalışması başlattı.

Vakıg yetkilileri ve gönüllülerince minibüsle Bişek köyüne getirilen bot, hediye çeki ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde ve dünyanın 150'den fazla ülkesine yardım yapan Türkiye'nin en büyük vakıflarından birisi olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesinde kadın kolları kurulduğunu da hatırlatan Gülden, çocuk, kadın ve dezavantajlı gruplara yönelik yardımların kadın kolları aracılığıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Gülden, proje kapsamında köy okulu öğrencilerine bot, mont, hediye çeki ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduklarını belirterek, yardımların Bişek köyündeki taşımalı eğitim gören 111 öğrenciye dağıtıldığını kaydetti.

Okul müdürü Adem Ümüt ise yardımlardan dolayı öğrencilerinin mutlu olduğuna dikkati çekerek, TDV yetkilileri ve gönüllülerine teşekkür etti.