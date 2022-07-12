TDV'den Etiyopya'ya kurban eti dağıtımı - Haberler

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TDV'den Etiyopya'ya kurban eti dağıtımı

AA - Metin Yüksel Kaya - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kurban eti dağıttı.

TDV temsilcisi Kıdemli Uzman Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da 31 bin 150 hisse kurban etini Etiyopyalı Müslümanlara dağıttık." dedi.

15 yıldır Etiyopya'nın birçok bölgesinde Ramazan ve Kurban Bayramlarında çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Temelli şunları kaydetti:

"Bu yıl da Addis Ababa başta olmak üzere Afar, Moyale, Oramiya, Bale Robe, Bale Zone, Şaşameni, Cikcika bölgeleri başta olmak üzere 16 farklı bölgede kesilen kurban etlerini mülteci kampları ve yerel halka dağıttık. Hayırsever milletimizin emanetlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu yıl da 'Müminler Ancak Kardeştirler' sloganıyla bayram sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel

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