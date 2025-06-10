TDV, 37 Milyon İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

TDV, 37 Milyon İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı
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Türkiye Diyanet Vakfı, '2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' çerçevesinde, Türkiye ve 81 ülkede toplam 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. TDV Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 457 bin Filistinliye kurban eti göndereceklerini ve kurban organizasyonunun her aşamasının titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında, Türkiye ve 81 ülkede 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle 33'üncüsü düzenlenen vekaletle kurban kesim organizasyonu, bu sene de "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla gerçekleştirildi.

Vekaletle kurban kesim programı kapsamında 898 bin 450 hisse kurban eti, 37 milyon 285 bin 675 kişiye ulaştırıldı.

"Hisselere en ufak bir gölge düşmesine müsaade etmedik"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 457 bin Filistinliye kurban eti ulaştırılacağını belirterek, "Mısır'da satın alınan kurbanlıkların kesimi bayramın ilk gününden itibaren başladı, etler dağıtıma hazır halde paketlendi. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen etler, sınır kapıları açıldığında peyderpey Gazze'ye sevk edilecek." bilgisini verdi.

Turan, kurban etinin yanı sıra 45 bin Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını içeren hediyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Kurban organizasyonunun her aşamasının şeffaf ve İslami usullere uygun yürütüldüğünü belirten Turan, "Her bir kurbanlığın seçiminden kesimine kadar titizlikle hareket ettik. Vakfımıza emanet edilen hisselere en ufak bir gölge düşmesine müsaade etmedik." ifadesini kullandı.

İzani Turan, TDV kurulduğundan bu yana geçen 33 yılda 6 milyon 307 bin 760 hissenin kendilerine emanet edildiğini aktararak, "Vakfımız, güven ve emanet bilinciyle bu alanda öncü bir hayır kurumudur. Her yıl artarak devam eden bu teveccüh, Vakfımıza ve Diyanet teşkilatımıza duyulan güvenin en güçlü göstergesidir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde iyiliği el ele vererek büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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