Yıldırım: Türkiye'nin Asıl Gücü Birlikten Gelir

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, " Türkiye'nin asıl gücü sadece ekonomisinden, ordusundan, nüfusundan gelmez, Türkiye'nin asıl gücü birlikten, beraberlikten gelir." dedi.

Yıldırım, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde TDT, Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) 24.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali'ne katıldı.

Devrent Sosyal Tesisleri'ndeki şampiyonada güreş ağalığı yapan Yıldırım, müsabakaları yakından takip etti.

Burada konuşma yapan Yıldırım, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Yıldırım, güreşin Türk toplumları için sadece spor olmadığını belirterek kültürel ve tarihi öneme de sahip olduğunu vurguladı.

Yıldırım, Yayladağı ilçesinin Suriye ile sınır komşusu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan siz kardeşlerimiz sınırın, güvenliğin, huzurun, istikrarın ne demek olduğunu herkesten daha iyi bilirsiniz. Ama sınır demek düşmanlık demek değildir. Sınır demek egemenliğimizin çizgisidir. Sınır kapısı ise dostluğun, kardeşliğin ve komşuluğun kapısıdır. Biz ülkemizde ve çevremizde kavga değil, kardeşlik istiyoruz, huzur istiyoruz. Savaş değil, barış istiyoruz. Düşmanlıkları artırmak değil, dostlukları büyütmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin asıl gücü sadece ekonomisinden, ordusundan, nüfusundan gelmez, Türkiye'nin asıl gücü birlikten, beraberlikten gelir."

Yıldırım, Hatay'ın da farklı mozaikleriyle bu birlik ve beraberliğin en büyük örneği olduğunu kaydetti.

Türk devletlerinin kültürden teknolojiye, enerjiden ekonomiye kadar her geçen gün daha da yakınlaştıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ancak, Türk dünyasını yalnız devlet adamlarının toplanmasıyla, bir araya gelmesiyle birbirine kaynaştıramayız, birbirine bağlayamayız. Gençleri daha çok bir araya getirmemiz lazım. Sporcuları daha çok buluşturmamız lazım. Üniversitelileri daha çok bir araya getirmemiz lazım. Sanatçılar, bilişim insanları, yatırımcıları daha çok buluşturmamız lazım."

Yıldırım, Yayladağı ilçesinde Türk dünyası geleneksel aba güreşleri düzenleyerek Türk Devletleri'nin kardeşliğinin daha da pekiştirilmesi çağrısında bulundu.

Yıldırım, daha sonra Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası'nda başpehlivan ünvanını alan Enes Bandırma'ya madalyasını takdim etti.

Karşılaşmalarda dereceye girenlere ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TGGF Başkan Vekili Şahin Hopur ile Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA