Haberler

Yıldırım: Türkiye'nin Asıl Gücü Birlikten Gelir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Binali Yıldırım, Yayladağı'ndaki Aba Güreşi Festivali'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gücünün ekonomi ve ordudan değil, birlik ve beraberlikten geldiğini vurguladı. Ayrıca Türk dünyasının gençler, sporcular ve sanatçılarla daha da kaynaşması gerektiğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, " Türkiye'nin asıl gücü sadece ekonomisinden, ordusundan, nüfusundan gelmez, Türkiye'nin asıl gücü birlikten, beraberlikten gelir." dedi.

Yıldırım, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde TDT, Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) 24.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali'ne katıldı.

Devrent Sosyal Tesisleri'ndeki şampiyonada güreş ağalığı yapan Yıldırım, müsabakaları yakından takip etti.

Burada konuşma yapan Yıldırım, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Yıldırım, güreşin Türk toplumları için sadece spor olmadığını belirterek kültürel ve tarihi öneme de sahip olduğunu vurguladı.

Yıldırım, Yayladağı ilçesinin Suriye ile sınır komşusu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan siz kardeşlerimiz sınırın, güvenliğin, huzurun, istikrarın ne demek olduğunu herkesten daha iyi bilirsiniz. Ama sınır demek düşmanlık demek değildir. Sınır demek egemenliğimizin çizgisidir. Sınır kapısı ise dostluğun, kardeşliğin ve komşuluğun kapısıdır. Biz ülkemizde ve çevremizde kavga değil, kardeşlik istiyoruz, huzur istiyoruz. Savaş değil, barış istiyoruz. Düşmanlıkları artırmak değil, dostlukları büyütmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin asıl gücü sadece ekonomisinden, ordusundan, nüfusundan gelmez, Türkiye'nin asıl gücü birlikten, beraberlikten gelir."

Yıldırım, Hatay'ın da farklı mozaikleriyle bu birlik ve beraberliğin en büyük örneği olduğunu kaydetti.

Türk devletlerinin kültürden teknolojiye, enerjiden ekonomiye kadar her geçen gün daha da yakınlaştıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ancak, Türk dünyasını yalnız devlet adamlarının toplanmasıyla, bir araya gelmesiyle birbirine kaynaştıramayız, birbirine bağlayamayız. Gençleri daha çok bir araya getirmemiz lazım. Sporcuları daha çok buluşturmamız lazım. Üniversitelileri daha çok bir araya getirmemiz lazım. Sanatçılar, bilişim insanları, yatırımcıları daha çok buluşturmamız lazım."

Yıldırım, Yayladağı ilçesinde Türk dünyası geleneksel aba güreşleri düzenleyerek Türk Devletleri'nin kardeşliğinin daha da pekiştirilmesi çağrısında bulundu.

Yıldırım, daha sonra Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası'nda başpehlivan ünvanını alan Enes Bandırma'ya madalyasını takdim etti.

Karşılaşmalarda dereceye girenlere ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TGGF Başkan Vekili Şahin Hopur ile Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

Polislere hain saldırı! Kan donduran anlar kamerada
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arazöz devrildi, sürücünün ilk sözü başkana “Bana kızdın mı?” oldu

Belediye arazözü devrildi, sıkışan sürücünün ilk sözü o oldu
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor