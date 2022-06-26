TDP Genel Başkanı Sarıgül, Atina ziyaretini basın toplantısıyla değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'a "Gelin Ege'nin iki kıyısındaki iki güzel millet olarak ABD'nin oyununa gelmeyelim, ABD'nin oyununu bozalım, Ege denizi 'barış denizi' olsun." çağrısını yaptı.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde yaptığı basın açıklaması ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ne zaman içerde ve dışarda sıkıntıya girse Yunanistan'ın hemen atağa geçtiğini belirten Sarıgül, Yunanistan'ın son aylarda Türkiye üzerindeki oyunlarını artırdığını, adaları silahlandırdığını, ABD ile birlik olduğunu dile getirdi.

TDP Genel Sekreteri Teoman Mutlu ile dün Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde basın açıklaması yaptıklarını hatırlatan Sarıgül, açıklamanın engellenmek istendiğini, kendilerine sözlü saldırıda bulunarak, fiziki saldırıya teşebbüs edildiğini söyledi.

O sırada Mutlu'nun kendisinin güvenli şekilde otele girmesini sağladığını anlatan Sarıgül, "Genel Sekreterimiz Teoman Mutlu'nun olaylar esnasındaki vakur duruşu, tahriklere kapılmaması, çok daha büyüyecek olayları soğukkanlılıkla önlemesi açısından gerçekten çok önemli. Kardeşimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sarıgül, yaşananlara rağmen Yunanistan Parlamentosu önünde açtıkları Türk bayrağını onurla, gururla taşıdıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Biz Yunanistan'a barış için gittik. 'Silahlara veda edelim', 'ABD'nin, NATO'nun oyununa gelmeyin', 'ABD sizi kullanır atar, dikkatli olun', 'AB ve ABD, Ukrayna'yı nasıl yalnız bıraktıysa aynı duruma düşmeyin' demeye gittik. Tarihi bir uyarı görevimizi Yunanistan'a yaptık. Ne yazık ki Yunan siyasilerinin neden olduğu Türk düşmanlığının etkisine girmiş bir grubun fiziki ve sözlü saldırısına uğradık. Ancak biz bu saldırıyı kesinlikle Yunan halkına mal etmiyoruz. Türk ve Yunan halkı savaş istemiyor, barış istiyor. Dün Atina'dan bugün de Ankara'dan verdiğimiz mesaj şudur, 'Biz Türkiye olarak barışçıl bir ülkeyiz. Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği barıştır, gelin Ege'nin iki kıyısındaki iki güzel millet olarak ABD'nin oyununa gelmeyelim, ABD'nin oyununu bozalım, Ege Denizi 'barış denizi' olsun. Bütçelerimizi silahlara değil çocuklarımızın mutlu olmasına sağlayalım."

Sarıgül, Atina'da yaşananlar nedeniyle kendisine destek veren Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet mensuplarına teşekkür etti.