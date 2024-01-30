TDK ve MEB arasında Güncel Türkçe Sözlük protokolü imzalandı

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında bakanlığın dijital eğitim platformlarında Güncel Türkçe Sözlük'ün internet servisi aracılığıyla kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, "Güncel Türkçe Sözlük Genel Ağ Servisinin Kullanımına İlişkin İşbirliği Protokolü", TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı tarafından, kurumda düzenlenen törenle imza altına alındı.

Protokolle Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformlarında Güncel Türkçe Sözlük'ün genel ağ (internet/web) servisi aracılığıyla kullanılması amaçlanıyor.