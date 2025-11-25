2024'ün seçimi tartışma yaratmıştı! TDK, 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

ÖNERİ BÖLÜMÜ AÇILDI

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

SON TARİH 14 ARALIK

Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık'a kadar internet sitesindeki bağlantıdan kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek. Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

GEÇEN YILIN KAZANANI OLDUKÇA TARTIŞILMIŞTI

TDK ve Ankara Üniversitesi, 'Yılın Kelimesi/Kavramı'nı halk oylamasıyla belirlemeyi geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen uygulamayla seçilen 'kalabalık yalnızlık' kavramı, özellikle sosyal medyada geniş kitlelerce tartışılarak önemli bir kültürel farkındalık oluşturmuştu.

Kelime ve kavram önerileri "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden gönderilebiliyor.