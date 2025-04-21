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TDK Kamu Kurumları Terim Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirdi

TDK Kamu Kurumları Terim Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirdi
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Türk Dil Kurumu, kamu kurumlarındaki terim çalışmalarını değerlendirmek ve beklentileri tespit etmek amacıyla toplantı düzenledi. TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, terim bilimi çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Türk Dil Kurumunca (TDK) kamu kurumlarındaki terim çalışmalarının mevcut durumunu tespit etmek ve kurumların TDK'den beklentilerini saptayarak onlara verilecek desteğin niteliğini belirlemek amacıyla "Kamu Kurumları Terim Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in yanı sıra Türk Dil Kurumu Terim Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Osman Mert, terim bilimi çalışmalarının son zamanlarda ivme kazandığını belirtti.

Türk dünyasında ortak alfabe ve terim konusuna değinen Mert, bunların Türk dünyasının bilimsel ve kültürel iletişiminin gelişmesi için önemli olduğunu, TDK olarak çalışmalara her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 farklı kurumdan 50'nin üzerinde katılımcının yer aldığı toplantıda "Dil ve Terminoloji Politikaları", "ISO 29383 Terminoloji Politikaları-Geliştirilmesi ve Uygulanması", "Standardın Hedef Grupları, Dil Planlanması", "Terminoloji Politikası ve Planlanması", "Terminoloji Planlanmasının Aşamaları, Kurumlarda Terminoloji Çalışması, Terminoloji Çalışmasından Kimler Yararlanır?, Hangi Birimler Yararlanır?" ve "Ulusal Terim Bankası" konuları ele alındı.???????

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Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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