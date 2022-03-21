TDBB Başkanı Altay'dan Nevruz Günü Mesajı - Haberler

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TDBB Başkanı Altay'dan Nevruz Günü Mesajı

Bültenler - Güncel
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TDBB Başkanı Altay'dan Nevruz Günü Mesajı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk dünyasında baharın gelişinin, bolluğun ve bereketin sembolü olarak kutlanan Nevruz Günü'nün birlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diledi.

KONYA (Bültenler) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 21 Mart Nevruz Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak Türk Dünyasının Nevruz Günü'nü kutladı.

Başkan Altay mesajında şunları ifade etti:

"Asırlardır baharın müjdecisi olarak kutladığımız, bolluğun ve bereketin sembolü Nevruz Günü; Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan gönül coğrafyamızda coşkuyla karşılanan özel bir gündür.

Türk dünyası olarak milli ve kültürel bağlarımızı, sevgi ve kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren Nevruz'un sahip olduğunuz kadim kültür ve geleneğimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olmasını diliyorum.

Baharın tüm coşkusunu yüreklere nakşeden Nevruz Günü'nün Türk dünyasında birlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesine, bolluğa, berekete, hoşgörüye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor; ülkemizin ve Türk dünyasının Nevruz Günü'nü kutluyorum."

Bültenler / Güncel

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