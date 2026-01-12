Haberler

Türk savaş gemileri, Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nı ziyaret etti

Türk savaş gemileri, Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk mayın avlama gemileri TCG Ütğm. Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık, Burgaz Limanı'na ulaştı. Gemiler, Karadeniz'deki mayınların tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen ortak eğitim faaliyetlerine katılmak üzere Bulgaristan'a geldi.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM BLACK SEA) Komutası 8. Aktivasyon görevi kapsamında TCG Ütğm. Arif Ekmekçi (A-575) ile Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267) savaş gemileri, Bulgaristan'a geldi.

Gemiler, ülkenin güneyinde Karadeniz sahilindeki Burgaz Limanı'na demir attı.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, gemileri ziyaret ederek, mürettebatın Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri ile ilgili çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Umuryeri'den 10 Ocak'ta ayrılan gemiler, Burgaz'da bulunan Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270) ve Bulgar mayın tarama gemisi BGS Priboy (M-63) ile birlikte, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla görevlerine başladı.

Gemiler, 19 Ocak tarihine kadar devam edecek harekat süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz Limanı sonrası Romanya'nın Köstence Limanı'nı da ziyaret edecek.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Komutası 8. Aktivasyon görevi, İstanbul'da 9 Ocak'ta düzenlenen toplantı ile başlamıştı.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor

Bavullarını topladı, Süper Lig devine gelmeyi bekliyor