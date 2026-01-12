Türk savaş gemileri, Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'nı ziyaret etti

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM BLACK SEA) Komutası 8. Aktivasyon görevi kapsamında TCG Ütğm. Arif Ekmekçi (A-575) ile Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267) savaş gemileri, Bulgaristan'a geldi.

Gemiler, ülkenin güneyinde Karadeniz sahilindeki Burgaz Limanı'na demir attı.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, gemileri ziyaret ederek, mürettebatın Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri ile ilgili çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Umuryeri'den 10 Ocak'ta ayrılan gemiler, Burgaz'da bulunan Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270) ve Bulgar mayın tarama gemisi BGS Priboy (M-63) ile birlikte, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla görevlerine başladı.

Gemiler, 19 Ocak tarihine kadar devam edecek harekat süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz Limanı sonrası Romanya'nın Köstence Limanı'nı da ziyaret edecek.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Komutası 8. Aktivasyon görevi, İstanbul'da 9 Ocak'ta düzenlenen toplantı ile başlamıştı.