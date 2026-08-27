TCG Savarona İstanbul Boğazı'nda demirledi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Sarıyer Büyükdere açıklarında demirledi. Geminin boğaz geçişi havadan görüntülendi.
TCG Savarona, İstanbul Boğazı geçişinin ardından Sarıyer Büyükdere açıklarında demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Sarıyer Büyükdere mevkiine ulaşarak demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı