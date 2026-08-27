Haberler

TCG Savarona İstanbul Boğazı'nda demirledi

TCG Savarona İstanbul Boğazı'nda demirledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Sarıyer Büyükdere açıklarında demirledi. Geminin boğaz geçişi havadan görüntülendi.

TCG Savarona, İstanbul Boğazı geçişinin ardından Sarıyer Büyükdere açıklarında demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona, bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Sarıyer Büyükdere mevkiine ulaşarak demirledi. Geminin geçişi havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro

Acun Ilıcalı gözünü fena kararttı! İşte imza attırdığı yeni yıldızı
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı