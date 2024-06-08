Üye Girişi
Haberler

TCG Nusret Gemisi Ayvalık'ta Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan TCG Nusret Gemisi, Ayvalık'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olan TCG Nusret, Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemini anlatıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Cunda (Alibey) Adası'nda demirletilen gemiyi ziyarete gelenlere, görevliler tarafından "müze gemi" hakkında bilgi verildi. Gemiyi gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemisi olarak hizmet veren TCG Nusret'i gezen emekli tarih öğretmeni Gülçin Yazıcıoğlu, gazetecilere, ziyarette duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'ndaki önemini çok iyi bildiğini belirten Yazıcıoğlu, "Düşman gemilerine geçit vermeyen bu tarihi gemi sayesinde denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, bu kez karadan saldırıya geçti ve kara savaşları başladı. Bu durum, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Çanakkale'de büyük bir zafer kazanmamızı başlatan süreç oldu." diye konuştu.

Onur Gülören de ailesiyle TCG Nusret'i ziyaret ederken ecdadın kahramanlıkları karşısında gururlandıklarını dile getirdi.

Çocukların, gençlerin bu tür kahramanlıkları idrak etmesinin önemini vurgulayan Gülören, "Biz de bunları onlara aktarmak, onların da aynı bilince sahip olmalarını istiyoruz. Şu anda çok duygusalım." dedi.

Cunda'da bir günlüğüne ziyarete açılan gemiye özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Çanakkale Ayvalık Turizm Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title