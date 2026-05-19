TCG Gurbet hücumbotu Tekirdağ'da ziyarete açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Gurbet hücumbotu, Tekirdağ'da halkın ziyaretine sunuldu. Çok sayıda vatandaş ve öğrencinin ilgi gösterdiği gemide çocuklar özellikle heyecan yaşarken, ziyaretçiler gemi personelinden bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 22 ilde liman ziyareti programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde rüzgar sınıfı hücumbot TCG Gurbet, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki özel limana demirledi. Gemiyi ziyaret etmek isteyen çok sayıda kişi ve öğrenci limana geldi. Ziyaretçiler, gemiyi gezip, personelden bilgi aldı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği geminin ziyareti sırasında vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Gemiyi çocuğuyla birlikte ziyaret eden İsmail Can Akan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocuğumu getirdim. Gemimiz çok güzel. Böyle şeyler görmek gerçekten çok gurur verici. Vatandaşlarımızın çok ilgisini çekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ederiz" dedi.

Gemiyi gezen çocuklardan Çınar Yalçın ise "Gemiyi gezdim. Çok beğendim. Bir daha gelmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
