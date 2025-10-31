TCG Giresun İskenderiye'ye Gidiyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateynimiz; Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentine liman ziyareti gerçekleştirdi." açıklaması yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCG Giresun fırkateynimiz; Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentine liman ziyareti gerçekleştirdi. İskenderiye Deniz Üs Komutanı Tümamiral Mahmoud ABD El-Settar, İskenderiye Başkonsolosumuz Deniz Cankaya tarafından karşılanan gemi personelimiz, İskenderiye Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek anma töreni icra etti.

TCG Giresun'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna; İskenderiye Valisi Koramiral Ahmed Khaled Hassan Said, Kuzey Donanma Komutanı Tümamiral Samer Nada, İskenderiye Deniz Üs Komutanı Tümamiral Mahmoud ABD El-Settar, İtalya, Yunanistan, Rusya Savunma Ataşeleri ve Yardımcıları, diplomatik misyon temsilcileri ve Mısır'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı."