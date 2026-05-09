Haberler

SAHA 2026 kapsamında ziyarete açılan TCG Anadolu'ya vatandaşlardan yoğun ilgi

SAHA 2026 kapsamında ziyarete açılan TCG Anadolu'ya vatandaşlardan yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisi, yoğun ilgiyle karşılandı. Ziyaretçiler, gemiyi görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren limanda toplandı ve yerli savaş gemisi hakkında bilgi alarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, yoğun ilgi gördü.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren liman girişinde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, güvenlik kontrollerinin ardından gruplar halinde saat 10.00 itibarıyla gemiye alınmaya başlandı.

Aralarında çocuklar, öğrenciler ve aileler ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'yu yakından inceleme imkanı buldu.

Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personelden bilgi alan vatandaşlar, geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TCG Anadolu'yu ziyaret eden ve kamerayla görüntüleyen 10 yaşındaki Aras Özay, askeri alanda çalışan bir mühendis olmak istediğini söyledi.

Baba Suat Özay da "Gururluyuz. Hep merak ediyorduk, bugün nasip oldu. Gördükçe milliyetçilik duygularımız kabarıyor. Kendimizi daha da ileride görmek istiyoruz." dedi.

İzmit'ten gemiyi görmek için geldiğini belirten Nihat Kırca ise "Çok onurlu ve gururluyuz. Böyle bir eseri görmek çok büyük bir onur. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir eserimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...
Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı

Dün gece istediği olmadı!

Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

Beklenen haber geldi! Bu görüntüler artık tarih oluyor

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla TÜİK Başkanı görevden alındı