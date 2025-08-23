TCG Anadolu, Malazgirt Zaferi için İstanbul'a Ulaştı

MALAZGİRT Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Zafere Yolculuk' sloganıyla Çanakkale'den yola çıkan TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket eden TCG Anadolu, 8 saatlik seyrin ardından İstanbul Sarayburnu Limanı'na ulaştı. 'Zafer Yolculuğu' etkinliğinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç de yer aldı. Katılımcılar arasında üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler, ÜNİDES destekli kulüp temsilcileri, medya ve iletişim fakültesi öğrencileri ile TEKNOFEST'te derece elde eden gençler bulundu. TCG Anadolu, Sarayburnu'nda resmi törenle karşılandı.