TCG Anadolu, İzmir'de yoğun ilgi gördü

DÜNYA'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, İzmir'de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu olmasını fırsat bilen İzmirliler sıcak havaya rağmen Alsancak Limanı'nın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

DÜNYA'nın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, İzmir'de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu olmasını fırsat bilen İzmirliler sıcak havaya rağmen Alsancak Limanı'nın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu, 4 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sıcak havaya rağmen gemiyi görmek isteyen İzmirliler, yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görebilmek için limanın girişinden başlayan sıranın sonu Kordonboyu'na ulaştı. Sıcak havaya rağmen gemiyi görebilmek için bekleyen İzmirliler, uzun bir bekleyişin ardından TCG Anadolu'yu ziyaret etme imkanı buldu.