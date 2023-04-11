TCG Anadolu, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

DÜNYANIN ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma'nın da yer aldığı gemide açıklamalarda bulunan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Bu hava araçları TCG Anadolu Gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa, dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış olduö dedi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Gemi, düzenlenen törenle envantere girdi. Gemi içinde Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 hava araçları da yer aldı. BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen araçlar için, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gemide açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Bayraktar TB3'ün simülasyon ortamında TCG Anadolu'ya on binlerce kez iniş kalkış yaptığını vurguladı.

TB3 2024'TE GEMİDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'ün gemiye entegrasyonu kapsamında inşa halindeyken ziyaret etmiştik. O zaman da etkilemişti ama şimdi bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum, ülkemizin dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip, göreve alabilmesi, hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin ileri teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi. Dün, dünyada ilk defa kısa pist uçak gemisine inip kalkma kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 ve aynı zamanda ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'yı gemiye getirdik. Bayraktar TB3 henüz uçmadı, Kızıl Elma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra TB3, 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızıl Elma test uçuşları devam ediyor. O da bu yıl sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemide görev yapmaya başlayacak. Tarihi bir ana şahit olduk. Ülkemizin milli savunma sanayisi açısından Mavi Vatan'ın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit oldukö diye konuştu.

DÜNYA MUHAREBE TARİHİNDE DEVRİM YAPACAKLAR

Bayraktar, 'Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. SİHA'ların bu kadar etkili olabileceğini dünya görmeden ülkemiz terörle mücaele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun kurucu rolünü, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi burada TCG Anadolu Gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına, asimetrik etkiye ülkemiz kavuşmuş olacak. Bu hava araçları TCG Anadolu Gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklarö dedi. TCG Anadolu gemisinin Sirkeci'ye gelmesiyle ilgili de Bayraktar, 'Tam tarihlerden emin değilim ama yakın bir tarihte olacağını duydum. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz, çok güzel olur. Çoluk çocuk biz de geliriz dedi.

YARIŞ HALA DEVAM EDİYOR

Araçların dikey iniş kalkışlı olmadığını hatırlatan Bayraktar, 'Halihazırda bütün uçaklarımızı geliştirirken bir anlamda bütün fizik kanunlarını similatör ortamlarında modelleyerek aslında bir anlamda uçuşu henüz hava aracımız uçmadan garantiye alıyoruz. Yaklaşık 2 senedir de özellikle sanal ortamda Bayraktar TB3 gemiye on binlerce defa inip kalktı. Farklı rüzgar koşullarında, farklı dalga koşullarında. Bunu da tümüyle otomatik bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bayraktar TB3'ten sonra da bunu inşallah Kızıl Elma yapacak. Maharetlerden bir tanesi de o. Türk Savunma Sanayi açısından da dünyaya damgasını vuracak bir gelişme, insansız bir savaş uçağını böylesine kısa pistli bir gemiye indirip kaldırabilmek de Türk mühendislerinin marifetini tüm dünyaya ayrıca sergilemiş olacak. Kızıl Elma'yı uçurmak nasıl ki 20 senelik hedefimiz idiyse, bu da yeni Kızıl Elmamız. Bizden yaklaşık 1 buçuk yıl sonra hatırladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bir duyuru geldi. Biz de buna benzer Bayraktar TB3'e benzer bir uçak yapıyoruz ve ilk biz yapacağız diye, sonra da İsrail'den geldi. Yarış hala devam ediyor. Henüz hala kimse kısa pistli gemilerden kalkıp inmiş değil, bakalım ilk kim yapacak ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ÇOK GENİŞ BİR MÜHİMMAT AİLESİ VAR

Selçuk Bayraktar, Bayraktar DİHA'nın da uçuşlarının devam ettiğini, ürün olma aşamasında olduğunu belirterek, 'Türkiye'nin artık çok geniş bir mühimmat ailesi var. Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız. İnşallah ülkemizin uzay yolculuğuna destek olmak için de yola çıktık. Alçak yörünge takım uydular ve aynı zamanda yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. İlk uydumuzu inşallah 2 sene içinde bitirmiş olacağız ve uzaya çıkmış olacak şeklinde konuştu.