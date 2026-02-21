Haberler

TB-3 SİHA Baltık Bölgesi'nde 1700 kilometre mesafe kat etti

TB-3 SİHA Baltık Bölgesi'nde 1700 kilometre mesafe kat etti
NATO'nun Baltık Bölgesi 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında, TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA, Baltık Denizi üzerinde 8 saat görev yaparak 1700 kilometre mesafe kat etti.

NATO'nun Baltık Bölgesi 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti kapsamında, TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA Baltık Bölgesi'nde 8 saat uçuş gerçekleştirerek 1700 kilometre mesafe kat etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, NATO Tatbikatlarındaki aktif katılımının yanı sıra, NATO'nun Baltık Bölgesi'nde icra edilen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetlerine de destek sağladı. NATO'nun Baltık Bölgesi 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti kapsamında TB-3 SİHA, Baltık Denizi üzerinde görev yaptı. TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA Baltık Bölgesi'nde 8 saat uçuş gerçekleştirerek 1700 kilometre mesafe kat etti" denildi.

