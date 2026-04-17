TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Senatosu Başkanı Narbaeva ile Görüştü

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbaeva ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede TBMM ile Özbekistan Ali Meclisi arasında "2026-2027 Yılları için İşbirliğine Yönelik Yol Haritası" imzalandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da devam eden Parlamentolarar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbaeva ile görüştüğünü bildirdi.

Kurtulmuş, "Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerde ulaşılan ileri seviyeden duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettiğimiz görüşmede, TBMM ile Özbekistan Ali Meclisi arasındaki '2026-2027 Yılları için İşbirliğine Yönelik Yol Haritası'nı imzaladık. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA