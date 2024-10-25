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TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Görev Sürelerini Uzatmayı Kabul Etti

TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Görev Sürelerini Uzatmayı Kabul Etti
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TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki ve Lübnan'daki görev sürelerini bir yıl daha uzatırken, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin kararı da onayladı.

(ANKARA)- TBMM'de kabul edilen; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha kalması, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin bir yıl uzatılması ve TUSAŞ saldırısına yönelik kabul edilen tezkereler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birlemiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına yönelik TBMM'de kararı da Resmi Gazate'de yayımlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Politika Güvenlik Lübnan Güncel Dünya Terör TUSAŞ

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