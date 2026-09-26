TBMM raporuna göre 5 bin 395 soru önergesi süresi geçtiği halde yanıtsız kaldı

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'na göre, Meclis'e sunulan 14 bin 878 yazılı soru önergesinden sadece 914'ü süresi içinde yanıtlanırken, 5 bin 395 önerge ise süresi geçtiği halde yanıtlanmadı. Önergelerin yanıtsız kalması üzerine devreye giren TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklara resmi yazı göndererek cevapların "süresi içinde, yeterli ve tatminkar nitelikte" hazırlanmasını istedi.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda, yasama yılı boyunca verilen yazılı soru önergeleri, TBMM Başkanlığı tarafından bakanlıklara yapılan uyarılar, TBMM Başkanı'na yöneltilen önergeler ve Meclis araştırması önergelerine ilişkin istatistiki veriler ile kurulan komisyonların detayları yer aldı.

YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN 5 BİN 395'İ SÜRESİ GEÇTİĞİ HALDE YANITLANMADI

Faaliyet raporundaki bilgilere göre, 28. Dönem 4. Yasama Yılında TBMM Başkanlığına toplam 14 bin 878 yazılı soru önergesi verildi. Bu önergelerin 115'i mükerrer olduğu gerekçesiyle işleme konulmazken, 8'i Gelen Kağıtlara girmeden soru sahibi milletvekilleri tarafından geri çekildi. 66 önerge ise Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bulunduğu için iade edildi. Öte yandan, 335 yazılı soru önergesinin inceleme süreci devam ediyor.

İşleme alınan 14 bin 354 yazılı soru önergesinden 3'ü Gelen Kağıtlara girdikten sonra soru sahibi milletvekili tarafından geri alındı. İşleme konulan önergelerin cevaplanma oranlarına bakıldığında, 914'ü süresi içinde, 5 bin 806'sı ise süresi geçtikten sonra yanıtlandı. Rapora göre, 5 bin 395 yazılı soru önergesi süresi geçtiği halde yanıtlanmadı. Ayrıca 2 bin 236 yazılı soru önergesinin 15 günlük cevap verme süresinin ise devam ettiği bildirildi.

"YETERLİ VE TATMİNKAR NİTELİKTE CEVAP VERİLMESİ RİCA EDİLMİŞTİR"

Raporda, TBMM Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklara gönderilen uyarılara da yer verildi. Önceki yasama yıllarında gönderilen yazılara benzer şekilde yeni adımlar atıldığı belirtilerek, "5 Aralık 2025 ve 18 Haziran 2026 tarihlerinde TBMM Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklara gönderilen yazılar ile soru önergelerine verilmesi gereken cevapların, süresi içinde ve TBMM'nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması rica edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TBMM BAŞKANI'NA YÖNELTİLEN 129 ÖNERGENİN 125'İ SÜRESİ İÇİNDE YANITLANDI

Raporda, TBMM Başkanı'na direkt olarak yöneltilen soru önergelerine dair veriler de paylaşıldı. 28. Dönem 4. Yasama Yılında TBMM Başkanı'na 133 yazılı soru önergesi sunuldu. Bunların 2'si mükerrer olduğu için işleme alınmazken, 1'i Gelen Kağıtlara girmeden soru sahibi milletvekilleri tarafından geri çekildi, 1'i ise Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırılıktan iade edildi.

İşleme konulan 129 yazılı soru önergesinden 125'i süresi içinde TBMM Başkanı tarafından cevaplandırıldı. Kalan 4 yazılı soru önergesinin ise 15 günlük yanıt verme süresinin devam ettiği kaydedildi.

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNDEN 11'İ KABUL EDİLDİ

Faaliyet raporunda Meclis araştırması önergelerine ilişkin süreçlere de yer verildi. Dönem boyunca toplam bin 403 Meclis araştırması önergesi verildi. Bu önergelerden 4'ü mükerrer olduğu için işleme konulmazken, 9'u Gelen Kağıtlara girmeden imza sayısının 20'nin altına düşmesi nedeniyle işlemden kaldırıldı, 20'si ise Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bulunarak iade edildi.

İşleme alınan bin 370 Meclis araştırması önergesinden 11'i kabul edilirken, bin 324 önergenin Genel Kurul gündeminde yer aldığı, 35 önergenin ise halen işlemde bulunduğu aktarıldı. Bunların yanı sıra, daha önceki yasama yıllarında verilmiş olan 1 Meclis araştırması önergesinin de 4. Yasama Yılında yapılan görüşmeler sonucunda kabul edildiği belirtildi.

Kabul edilen toplam 12 Meclis araştırması önergesi kapsamında iki ayrı araştırma komisyonu faaliyete geçirildi. Raporda kurulan komisyonlara ilişkin şöyle denildi:

"Önergelerden 6'sının birleştirilerek görüşülmesi sonucu, 'Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu' kuruldu. Diğer 6 önergenin birleştirilerek görüşülmesiyle ise 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu' oluşturuldu."

Kaynak: ANKA