TBMM Genel Kurulu, 6 Şubat Depremleri Özel Gündemiyle Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla toplandı. Görüşmelerde siyasi partilerin temsilcileri, depremin yol açtığı can kayıpları ve yıkımlar hakkında konuşacak.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla görüşmeler yapılacak.

Genel Kurul'da gerçekleştirilecek görüşmeler kapsamında, siyasi partilerin grup temsilcileri söz alacak. Görüşmelerde, her siyasi parti grubu adına konuşmalar yapılacak.

Depremlerin yıl dönümü nedeniyle yapılacak görüşmelerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı can kayıpları ve yıkımın yanı sıra deprem sonrası süreçte yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

