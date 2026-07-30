Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda öğretim elemanlarına güvenlik soruşturmasını öngören madde tekliften çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda öğretim elemanlarına güvenlik soruşturmasını öngören madde tekliften çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, öğretim elemanlarının göreve atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören 25'inci madde, Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle teklif metninden çıkarıldı.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, öğretim elemanlarının göreve atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören 25'inci madde, Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nda değişikliğe gidilmesini öngören 25'inci madde teklif metninden çıkarıldı.

Bu maddeyle öğretim elemanlarının da yükseköğretim kurumlarındaki kadrolara atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulması öngörülüyordu.

Kaynak: ANKA
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! Ünlü iş insanı tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi

Konserde büyük şok! Hayranlarının böyle yapacağını kimse beklemiyordu
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı

Yağmura tuttular! Kebap yemeye gittiler, kurşun yediler
Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı

Küçücük çocuğa sokak ortasında kurşun yağdırdı
Beşiktaş'ta 16 yıl aradan sonra bir ilk

16 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti!
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Öyle komik bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye dahi düşünmedi
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü