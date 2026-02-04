Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda Toplantı Yeter Sayısının Bulunamaması Nedeniyle Trafik Kanun Teklifi Görüşülemedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, yeter sayı sağlanamadığı için tamamlanamadı. Genel Kurul'un bazı günlerde saat 24.00'e kadar çalışmasına karar verildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, önceki hafta kaldığı 18. maddeden başlandı ancak toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle görüşmelere devam edilemedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan Genel Kurul'da saat 21.00 sıralarında gündemdeki Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin görüşmelerine daha önce kaldığı 18. maddeden başlandı ancak, yoklama istendi. Toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşim saat 21.37'de kapandı.

Genel Kurul'un belirli günlerde saat 24.00'e kadar çalışması kararlaştırıldı

Öte yandan Genel Kurul'da AK Parti tarafından verilen çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen önerisiyle birlikte, şubat ayı boyunca bazı kanun tekliflerinin görüşmelerine öncelik verilmesi ve Genel Kurul'un belirli günlerde saat 24.00'e kadar çalışması kararlaştırıldı. Öneriye göre, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin üçüncü sırasına alındı.

Buna göre, kanun teklifi görüşmelerinin tamamlayamaması halinde, çarşamba ve perşembe günü de bu kanun teklifinin görüşmeleriyle çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul, 10 Şubat Salı günü ise Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak. Böylece 17, 18, 19, 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Genel Kurul gece yarısına kadar çalışacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle FFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti