TBMM Genel Kurulu'nda Ak Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun Gündeminin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Önerisi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı. AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin verdiği öneri AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul bugün, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylaması tamamlanana kadar çalışacak.

Genel Kurul yarın ise milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edecek, 26 Şubat Perşembe günü ise OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşecek.

Öneriye göre, 3 Mart Salı günü, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşecek. Genel Kurul, 4 Mart Çarşamba günü, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul'da 5 Mart Perşembe günü fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar faaliyetlerin sürdürülmesi öngörülüyor.

Kabul edilen önerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: ANKA