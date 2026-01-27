(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle aç-kapa yaptı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bugün saat 15.00'de toplanan TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle aç-kapa yaptı. "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz" diyen Başkanvekili Bozdağ, 28 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nun, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifini kabul ettiği, kavgalı ve yoğun geçen bir haftanın ardından, bu hafta çalışması beklenmiyor. TBMM Genel Kurulu'nda 13 Ocak 2026 tarihinde, bu hafta için çalışma kararı alınmıştı. Ancak okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle Genel Kurul'un yarın ve perşembe günü de aç-kapa yaparak çalışmaması bekleniyor.